Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 18 по 20 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

Международный Дягилевский фестиваль-2021:

19 июня в 03:30 в Пермской художественной галерее пройдёт концерт хора Parma Voices (18+). Зрители фестиваля встретят рассвет в галерее, погрузившись в музыку ХХ века.

18 июня в 18:00 в Органном концертном зале пройдёт камерный концерт солистов оркестра musicAeterna (6+). В программе сюиты для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха.

18 июня в 19:30 и 19 июня в 00:30 на Заводе Шпагина (переход) пройдёт перформанс Girls just wanna have fun (18+).

18 июня в 19:30, 19 июня в 18:00 и 23:30 и 20 июня в 18:00 на Заводе Шпагина (переход) зрители увидят инсталляцию «Альбедо» (18+).

18 июня в 21:00 и 19 июня в 19:00 в Театре-Театре зрителей ждёт диптих «Пропавшая дверь/Потерянная комната» (16+). Танцевальный перформанс компании Peeping Tom.

18 июня в 23:00 в Частной филармонии «Триумф» зрители услышат камерную музыку Андреаса Мустукиса в программе Fuzz (and the lost time) (18+).

19 июня в 22:00 на Заводе Шпагина (Цех № 5) пройдёт аудиовизуальный перформанс Николай Попов. //_diffusio.extensio (18+). Также можно увидеть трансляцию перформанса.

20 июня в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится закрытие фестиваля и концерт оркестра musicAeterna (12+). Дирижер — Теодор Курентзис

20 июня в 22:00 на Заводе Шпагина (Д1) пройдёт Diaghilev Festival Party (18+).

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18 июня в 16:00 в Доме художника откроется персональная выставка произведений Амалии Михайлищевой «Верность себе…» (6+).

18, 19 и 20 июня онлайн-кинотеатр COOL PLAY проводит показы корейских анимационных фильмов (12+) на языке оригинала с русскими субтитрами.

18 июня с 04:40 до 19 июня, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Моцарта «Идоменей» (16+), барочный шедевр, в котором, в отличие от мифа-первоисточника, всё хорошо заканчивается. Появление его в репертуаре Мет — двойная сенсация: впервые в серии Live in HD была показана «незаезженная» опера Моцарта, причем в классической, датированной началом 1980-х постановке Жан-Пьера Поннеля, возобновленной Мет после многолетнего перерыва. Партию критского царя Идоменея, в которой когда-то блистал Лучано Паваротти, исполнил американец Мэттью Поленцани, тенор, которому не привыкать к определению «фантастический».

19 июня с 04:40 до 20 июня, 03:30 TheatreHD покажет запись спектакля «Риголетто» (16+). В этом спектакле Лучано Паваротти исполняет партию очаровательного и легкомысленного герцога Мантуанского, чья измена Джильде (Кристиана Эда-Пьер) приводит к трагическому финалу. Луи Килико поёт придворного шута Риголетто, отца Джильды, который посвятил всю свою жизнь благополучию дочери, но не смог уберечь её от самопожертвования ради распутного аристократа. Интерпретация Джеймса Ливайна подчёркивает накал страстей в этой незабываемой опере Верди.

19 июня в 11:00 музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию в долины малых рек (6+). Окна музея выходят на долину реки и еврейский участок старейшего в Перми Егошихинского кладбища. Экскурсия проходит по комфортным тропам, на максимально открытой местности.

19 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут документальный фильм «Мой Ребрандт» (12+). Фильм раскрывает живописные секреты голландского мастера, которые делают его по-настоящему великим, и рассказывает о том, что привлекает зрителей и коллекционеров в его произведениях. Ведь даже через три века после смерти Рембрандта его картины могут дать истории искусства неожиданные сюжетные повороты.

20 июня с 04:40 до 21 июня, 03:30 TheatreHD покажет оперу Верди «Дон Карлос» (16+). Французская стать партитуры (первоначально «Дон Карлос» был написан для Парижской оперы, а дирижер Мет Янник Незе-Сеген умеет преподносить музыку так, что её французский аромат уловим безошибочно) сочетается в постановке Николаса Хайтнера с привычным уху меломана итальянским языком и яркой зрелищностью английского театра.

20 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут оперу «Борис Годунов» (16+) Парижская опера поставила в 2018 году «Бориса Годунова» Модеста Петровича Мусоргского в более компактной первой авторской версии — куда менее известной русскому уху, чем редакция Римского-Корсакова. Дирижер Владимир Юровский и великолепный ансамбль русскоязычных певцов со знаменитым Ильдаром Абдразаковым в заглавной партии создали вместе с хором и оркестром Парижской оперы отменную в музыкальном отношении постановку великой русской оперы. Известный бельгийский режиссер Иво ван Хове сделал напрочь лишенный «русской экзотики» обобщенный спектакль о крахе власти, полученной через преступление.

20 июня в 14:00 музей современного искусства PERMM приглашает гостей Дягилевского фестиваля на паблик-арт экскурсию (6+). Организаторы предлагают вспомнить десятилетие уличного искусства в Перми, имена ключевых пермских и российских уличных авторов и прогуляться по символам современной Перми.

Лада Лабзина

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

20 июня в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концертная программа «Бах и джаз» (6+) виртуозной органистки Лады Лабзиной. Концерт понравится и любителям классического органного искусства, и ценителям джаза.

20 июня в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Живописный Зальцбург» (12+).

18 и 20 июня с 17:00 и 19 июня с 12:00 на набережной Камы продолжит работу фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Участников ждут мастер-классы, лекции, тренировки, настольные игры и многое другое.

До 23 июня Новая опера имени Евгения Колобова открыла доступ к опере «Пират» (16+) Винченцо Беллини в постановке Виктории Агарковой, дирижёр Андрей Лебедев.

До 26 июня Лозаннская опера выложила запись постановки Милеля Фо по оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» (16+), дирижёр Пьер Дюмуссо.

До 26 июня Нидерландская Opera Zuid открыла доступ к трансляции оперы «Человеческий голос и испанский час» (16+) на музыку Франсиса Пуленка и Мориса Равеля в постановке Беатрис Ляшоссе, дирижёр Карел Дезер.

До 27 июня проект Arte Concert транслирует концерт Berlin Live: Mogwai (16+).

До 30 июня в Краевой библиотеке им.Горького проходит выставка картин изостудии «Магия цвета» «Страна детства» (0+). На ней представлены портреты, пейзажи, натюрморты, вдохновлением для которых послужили места, книги, фантазии взрослого, вспоминающего себя ребёнком.

До 1 июля Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку к юбилею Виссариона Белинского «Под руку с писательством» (12+).

До 3 июля Пермский Дом актёра приглашает на выставку Ирины Пьянковой «Мама. Матвей» (6+). Она о том, как много связано у каждого человека со словом «мама», и как сильно привязана каждая мать к своему ребенку.

До 5 июля на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в режиссуре Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

До 8 июля оперный фестиваль в Мачерате выложил видеозапись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) в постановке Грэма Вика, дирижёр Даниэль Коэн.

До 8 июля Пермская Арт-резиденция пришлашает на выставку произведений пермских художников арт-группы «КУБ» и Юрия Лапшина «Обратная сторона Луны» (0+). Толчком к созданию выставки альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Авторы проекта предлагают зрителю совершить вместе с ними фантастическое путешествие в мир пластических идей.

До 11 июля галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» (0+).

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 6 июля проект Arte Concert транслирует мировое онлайн-турне «Бетховен — Европейское турне. Девять симфоний, девять городов» (6+), приуроченное к 250-летию со дня рождения композитора. MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса представит в Дельфах свою интерпретацию Седьмой симфонии в сопровождении танцевального перформанса.

До 10 июля проект Arte Concert транслирует концерт группы Black Rebel Motorcycle Club (18+).

До 31 июня в Краевой библиотеке им.Горького проходит фотовыставка о детской моде (0+).

До 8 августа Пермская художественная галерея в рамках Международного Дягилевского фестиваля приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision покажет запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). На выставке впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музеев

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует запись первого европейского концерта Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894 — 1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция записи из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+). Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакля Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановой.

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