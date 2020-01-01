«Азот» принял экологов и общественников города Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники стал площадкой для проведения круглого стола «Экологическая трибуна». В мероприятии приняли участие представители экологических служб промышленных предприятий города, администрации города Березники, общественники и СМИ, сообщает пресс-служба предприятия.

В цехе очистки стоков гостей ознакомили с работой биологических очистных сооружений (БОС), куда отправляются стоки «Азота». БОС представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, которые предназначены для приема, транспортирования и биологической очистки сточных вод, производительностью 19 200 м3 в сутки. В основе очистки воды лежат биохимические процессы нитри-денитрификации, которые осуществляются с помощью различных групп бактерий. Эта технология обеспечивает удаление загрязнений из сточных вод. В итоге качество воды, прошедшей такую очистку, соответствует допустимым нормам сброса в водоем. В биологических прудах, в которые поступает очищенная вода, живут простейшие микроорганизмы, индикаторы токсичности воды — дафнии. Эти пресноводные рачки предпочитают селиться в чистых водоемах. С 2020 года в прудах живет и рыба — сазан, карп, карась.

Во время встречи Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии — начальник отдела, представила юбилейный, десятый экоотчет предприятия и рассказала о проектах, реализованных в области промышленной экологии. На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2020 году было направлено 141,8 млн руб. (без НДС), что на 30 млн руб. больше, чем в 2019 г. (111,7 млн руб.) Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Азотчики разработали программу автоматического контроля выбросов в атмосферу. Новый механизм должен обеспечить автоматизацию измерений, контроль учета показателей выбросов. Программа будет передавать необходимую информацию в государственный реестр промышленных объектов.

На заседании круглого стола о состоянии окружающей среды города Березники в 2020 году и мероприятиях по ее сохранению рассказала Людмила Быкова, начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации г. Березники. Далее выступили участники выездного заседания — представители промышленных предприятий в сфере охраны окружающей среды.

Сергей Воробьев, заместитель главы города Березники:

— Наш город — промышленный, поэтому особенно важно уделять внимание экологии. Такие выездные мероприятия в рамках экологической трибуны позволяют видеть, что делают предприятия в области охраны природы, а экологам и общественникам города не только получать информацию из первых рук, но и обмениваться положительным опытом.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В течение многих лет «Уралхим» реализует масштабный проект реконструкции и модернизации предприятия, основными целями которого являются не только рост объемов производства и повышение качества продукции, но и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Общая сумма инвестиций за последние десять лет составила более 19 млрд рублей. Филиал «Азот» в полном объеме выполняет все требования российского и европейского законодательства в области химического регулирования, российских и международных нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Вместе мы решаем общую задачу обеспечения экологической безопасности.

В 2021 году «Азот» продолжит реализацию инвестиционного проекта экологической модернизации предприятия. Наиболее пристальное внимание будет уделено вопросам сокращения потребления природных ресурсов: воды и природного газа.

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