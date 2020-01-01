В Прикамье общественные инспекторы проверили ход работ на объектах дорожного нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Общественные инспекторы по ремонту дорог и благоустройству дворов Общественной палаты Пермского края совместно с сотрудниками министерства транспорта региона проинспектировали ход работ на дорожных объектах, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе объезда инспекторы осмотрели следующие объекты: дорогу Култаево — Башкултаево в Култаевском сельском поселении Пермского района, улицы Братьев Игнатовых, Баумана, Советскую в Перми.

Так, на автодороге, ведущей от с. Култаево в сторону д. Мокино и с. Башкултаево, уже уложен новый слой асфальтобетона. Дорога отремонтирована от остановки общественного транспорта «Култаево» до ост. «Баш-Култаево-1». Протяженность участка — 1,95 км. Подрядная организация на объекте — ИП Карапетян Г.М. По контракту срок сдачи обновленной дороги — 30 июля. Рабочим предстоит еще установить новые остановочные павильоны, освещение и нанести разметку.

Следующим объектом проверки стали улицы Братьев Игнатовых и Баумана, расположенные в Индустриальном районе краевой столицы.

На ул. Братьев Игнатовых рабочие режут и укладывают бордюрный камень на тротуаре. Также на объекте отсыпаны и подготовлены к асфальтированию парковочные карманы, уложен бордюрный камень вдоль проезжей части, на самой дороге уложен выравнивающий слой асфальта.

На ул. Баумана рабочие демонтируют старый бордюрный камень. На участке от ул. Братьев Игнатовых до ул. 9 мая смонтированы новые опоры освещения с энергосберегающими светодиодными светильниками. На участке от ул. 9 мая до ул. Советской Армии уже уложен новый гранитный бордюрный камень и заасфальтированы тротуары на протяжении всего участка. Отметим, на этом отрезке дороги к обустройству тротуаров приступили раньше, поскольку здесь расположены СОШ №132 и Краевая детская клиническая больница. К ремонту проезжей части планируется приступить позднее.

Заключительным объектом проверки стала ул. Советская. Здесь ремонт идет сразу на двух участках. На первом, от ул. Осинская до Комсомольского проспекта, уже демонтирован бордюрный камень. Его также заменят на гранитный, более долговечный.

На втором участке, от ул. Попова до ул. Крисанова, также демонтирован бордюрный камень и частично уложен новый. Напротив здания детского клуба «Пермячок» отсыпаны щебнем тротуары, подготовлены к асфальтированию. Чуть дальше, в районе зданий Пермского государственного института культуры и противотуберкулезного диспансера тротуары уже сделаны — заасфальтированы, оформлена газонная часть. На другой стороне дороги идет укладка нового бордюрного камня.

По итогам выезда общественные инспекторы отметили, что ремонт дорог идет в графике, а где-то даже с опережением. На каждом объекте были проверены обочины, съезды, заездные карманы и укладка бордюрного камня.

Качество работ пока вопросов не вызывает. По словам эксперта рабочей группы Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов Даниила Бахарева, такие выезды проводятся регулярно. «Важно выезжать на дорожные объекты не только в ходе приемки, но и в процессе ремонта автомобильных дорог. Это позволяет выявить недочеты и устранить их вовремя, не затягивая сроки сдачи объектв. В этом году наши Общественные инспектора проинспектировали порядка двадцати объектов, ремонтируемых в рамках реализации национального проекта. Стоит отметить, что с каждым годом замечаний становится меньше», — резюмировал эксперт.

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