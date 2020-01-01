Елена Синица С начала сезона от укусов клещей пострадало 11,5 тыс. жителей края В том числе 2,2 тыс. детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратились 11 494 человека, пострадавших от укуса клещей. В их числе 2242 ребёнка. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на клещевой вирусный энцефалит исследованы 9861 клещей, инфекция обнаружена в 137 случаях.





Также на иксодовый клещевой боррелиоз исследовали 7976 клещей. Из них инфицировано оказалось 3056.





Кроме этого, провели исследования на моноцитарный эрлихиоз человека 7420 клещей, из которых был заражён 241 клещ. На гранулоцитарный анаплазмоз человека проверили 7420 клещей, инфекция выявлена в 193 случаях.

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