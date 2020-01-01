В выходные без холодной воды останутся около 50 домов Перми На ул. Монастырская, Тимирязева и Бушмакина будут проводиться аварийно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В предстоящие выходные, 19 и 20 июня, в Перми запланированы аварийно-восстановительные работы. Они пройдут на ул. Тимирязева, Монастырской и Бушмакина, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

В связи с этим 19 июня с 09:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по улицам Колвинская и Бушмакина. Также в субботу, 19 июня, с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет в некоторых домах по улицам Газеты Звезда, Сибирская, Тимирязева, Швецова и Комсомольскому проспекту.

20 июня с 09:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся жители части домов на улицах Монастырская, Толмачёва и Якуба Коласа.

Полный список адресов размещён на сайте ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье»

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