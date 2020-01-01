Елена Бардукова
Определён подрядчик для ремонта части Паркового проспекта в Перми
Наименьшую цену предложило ООО «Аракс»
Подведены итоги аукциона на ремонт проспекта Парковый на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина. Победителем признано ООО «Аракс», предложившее наименьшую цену — 98,2 млн руб. Начальная стоимость контракта составляла 122 млн руб. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть и тротуары, установить бортовые камни и пешеходные ограждения, восстановить газоны и нанести разметку. Срок выполнения всех работ — с 15 апреля 2022 года по 14 октября 2023 года.
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