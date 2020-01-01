Елена Бардукова Определён подрядчик для ремонта части Паркового проспекта в Перми Наименьшую цену предложило ООО «Аракс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на ремонт проспекта Парковый на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина. Победителем признано ООО «Аракс», предложившее наименьшую цену — 98,2 млн руб. Начальная стоимость контракта составляла 122 млн руб. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть и тротуары, установить бортовые камни и пешеходные ограждения, восстановить газоны и нанести разметку. Срок выполнения всех работ — с 15 апреля 2022 года по 14 октября 2023 года.

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