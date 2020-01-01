Елена Синица В Перми появится координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Антикоррупционная экспертиза завершится 23 июня 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В Перми появится координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация.

Как сообщается в постановлении, совет создаётся с целью повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Перми.





Кроме этого, он необходим для разработки предложений и координации совместных действий по основным направлениям социально-экономического развития.





Координационный совет будет вовлекать субъекты предпринимательской деятельности в процесс реализации муниципальной политики в области развития социально-экономической сферы города.





В числе его функций - выдвижение и поддержка общественных инициатив, направленных на развитие предпринимательства, подготовка прогнозных оценок последствий реализации решений органов местного самоуправления города по вопросам предпринимательской деятельности.





Также он будет разрабатывать рекомендации по совершенствованию регионального и муниципального законодательства в области предпринимательства.





Согласно постановлению, председателем совета будет заместитель главы администрации города Виктор Агеев, зампредседателя — и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова, а секретарём —консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента экономики и промышленной политики горадминистрации Ксения Касумова.





В состав членов совета войдёт 19 человек. В их числе управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, председатель Комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию Арсен Болквадзе, вице-президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата Пермского края» Елена Гилязова, и.о. начальника департамента земельных отношений Елена Гонцова, руководитель управления ФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова, руководитель краевого УФАС Александр Плаксин.





Антикоррупционная экспертиза завершится 23 июня 2021 года.

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