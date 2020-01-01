Мария Сыропятова Администрация Перми изымает участок земли на перекрёстке улиц Революции и Куйбышева Распоряжение связано с проведением реконструкции и ремонта улично-дорожной сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми собирается изъять в муниципальную собственность небольшой (214 кв.м) земельный участок на перекрёстке улиц Революции и Куйбышева. Распоряжение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

При этом, согласно тексту распоряжения начальника департамента земельных отношений мэрии Перми Елены Гонцовой никакие капитальные здания это изъятие не затрагивает. Участок расположен с восточной стороны дома ул.Куйбышева, 47.

Распоряжение связано с проведением реконструкции и ремонта улично-дорожной сети.

Напомним, что в январе 2021 года была открыта первая с 70-х годов прошлого века трамвайная ветка на ул.Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Это стала важным этапом комплексной реконструкции крупной транспортной артерии города.

Также весной 2021 года прошёл госэкспертизу проект двухуровневой развязки на перекрёстке ул. Крисанова и шоссе Космонавтов. Реализация этого проекта должна усилить значение улицы Революции, как одной из важнейших магистралей в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.