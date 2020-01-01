Мария Сыропятова Июньское заседание Пермской городской думы пройдёт в режиме видеоконференцсвязи Провести заседание в смешанном формате помешают коронавирус и технические условия Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Заседание Пермской городской думы 22 июня 2021 года пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Это подтвердили «Новому компаньону» в аппарате думы.

Очно-заочный формат, использованный сегодня, 17 июня, при проведении пленарного заседания Законодательного собрания, когда в зал допускались только депутаты, сдавшие ПЦР-тест или сделавшие прививку, Пермской городской думой пока не может быть использован.

«В Законодательном собрании Пермского края есть возможность организации объединённого голосования, — отметил временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Пермской городской думы Сергей Романюта. — У нас такой возможности пока нет, сейчас проводятся закупочные процедуры, и соответствующее оборудование для проведения голосования будет установлено в августе».

Кроме того, как отметила временно исполняющая полномочия заместителя председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, по требованию Роспотребнадзора о социальной дистанции на думе смогли бы присутствовать не более 31 человека.

«Зал не сможет вместить в себя всех депутатов и приглашённых на заседание», — заключила Мельник.

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