Депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора о дополнительном выделении на лекарства более 223 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 17 июня, депутаты краевого Заксобрания поддержали инициативу губернатора Прикамья Дмитрия Махонина об увеличении расходов на бесплатные лекарства региональным льготополучателям. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

На бесплатные лекарства для льготников до конца года дополнительно будут направлены еще 223,7 млн руб. Вместе с этой сумой на приобретение препаратов в 2021 году предусмотрено свыше 1,4 млрд руб. Право на получение лекарств по льготе в имеют 240 тыс 692 человека.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с предложением расширить перечень лекарственных препаратов, предоставляемых по льготным рецептам жителям Прикамья. В настоящее время этот список на 2021 год содержит 370 международных непатентованных наименований медикаментов. Благодаря увеличению финансирования этот список будет расширен более чем в два раза — до 788 препаратов.

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