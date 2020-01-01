Депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора о дополнительном выделении на лекарства более 223 млн рублей
Сегодня, 17 июня, депутаты краевого Заксобрания поддержали инициативу губернатора Прикамья Дмитрия Махонина об увеличении расходов на бесплатные лекарства региональным льготополучателям. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
На бесплатные лекарства для льготников до конца года дополнительно будут направлены еще 223,7 млн руб. Вместе с этой сумой на приобретение препаратов в 2021 году предусмотрено свыше 1,4 млрд руб. Право на получение лекарств по льготе в имеют 240 тыс 692 человека.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с предложением расширить перечень лекарственных препаратов, предоставляемых по льготным рецептам жителям Прикамья. В настоящее время этот список на 2021 год содержит 370 международных непатентованных наименований медикаментов. Благодаря увеличению финансирования этот список будет расширен более чем в два раза — до 788 препаратов.
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