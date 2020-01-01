Массовых отключений воды в этом году в Перми не будет В 2021 году принято решение не проводить остановы Чусовского и Большекамского водозаборов Поделиться Поделиться Твитнуть

Летом 2021 года массовых отключений воды не будет, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, массовое отключение водоснабжения в городе в предыдущие годы было связано с прекращением работы Чусовского и Большекамского водозаборов. Остановы проводили для проведения профилактических работ. В этом же году принято решение не проводить остановы водозаборов.

При этом для проведения ремонтных и профилактических работ будут производиться локальные отключения водоснабжения.

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