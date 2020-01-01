В Красновишерском округе без электричества остались более 20 домов В среду шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из группы газеты «Красная Вишера»

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В Красновишерском городском округе 16 июня во время грозы сильный шквалистый ветер повалил десятки деревьев и унёс теплицы, передаёт «Рифей-Пермь».

Кроме того, разбушевавшаяся стихия оборвала провода, без электричества остались жители более 20 домов. С 22:00 последствия урагана устраняют бригады Красновишерского участка БЭС, на помощь им направлены бригады из Добрянки и Кунгура, пишет газета «Красная Вишера».

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