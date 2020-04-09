ЖК «SMART City»: на полпути к новоселью! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

С радостью отмечаем важный этап в строительстве жилого квартала SMART City1: общий процент выполненных работ достиг 50%. На финишную прямую выходит возведение каркаса дома, идёт монтаж оконных и балконных блоков и внутренние инженерные работы, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Жилой квартал будет состоять из трёх домов переменной этажности — 9, 16 и 25 этажей, двухэтажной секции со встроенно-пристроенными помещениями и двухуровневой автостоянки в подземной и надземной части. SMART City возводится по монолитно-каркасной технологии: популярность такого метода обусловлена повышенной жесткостью, надежностью и устойчивостью конструкций, и более короткими сроками возведения по сравнению с другими методами. Во внешнем облике жилого квартала гармонично сочетаются классический стиль и Hi-Tech, фасады выполнены в текстуре дерева с использованием фиброцементных плит.

В SMART City будет просторный и полностью закрытый от улицы двор с современной детской площадкой, ландшафтным дизайном с активным рельефом, выполненный разными фактурными материалами — идеальное место для прогулок и отдыха.

Успевайте забронировать понравившуюся квартиру: в комплексе продано уже более трети всех квартир и некоторые планировочные решения постепенно выбывают из наличия.

PAN City Group

Так, в продаже остались последние пять квартир-студий 31,8 кв.м. Компактная и практичная квартира-студия — идеальный вариант для первой квартиры. Грамотное зонирование комнаты и зоны кухни в сочетании с двумя окнами позволяет перепланировать ее в однокомнатную квартиру. Вместительная прихожая, просторная ванная комната и широкая лоджия правильной формы — такая квартира придётся по душе как молодой паре, так и любителям уединения.

Напоминаем, что до конца июня на квартиры в ЖК SMART City действует программа льготной ипотеки по ставке от 5,5%2. Кроме ипотечных программ, совершить покупку квартиры можно в рассрочку без предоставления документов с места работы3, или за наличную оплату со скидкой до 3%4 от базовой стоимости квартиры.

Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group5 по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру

можно онлайн на сайте https://morion-smartcity.ru/

или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566: 5,55 % годовых на весь срок кредита. Надбавка: 1 п.п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: до 12 млн. руб. — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО; до 6 млн. руб. — для др. субъектов РФ. Первонач. взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года до 25 лет. Подробнее на www.klookva.ru и по тел. 8 800 100 10 40 (беспл. звонок на терр. РФ). АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Информация на 11.06.2021. не является офертой. Реклама.

3Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07

4 При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2% (два процента). Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

5 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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