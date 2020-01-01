Производители удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 млн тонн в д.в. в полном объеме Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества — д.в.) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ.

Для этого в 2021-2022 гг. предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений. Всего же, отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние семь лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн будет инвестировано в ближайшие семь лет, чтобы обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке, который удвоится до 2025 г. (в прошлом году, по данным Минсельхоза России, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%, в этом году — уже на 19%; всего же за последние пять лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза).

К 2026 году отрасль минеральных удобрений, в результате инвестиционной активности с 2013 года, в мощностях практически удвоится.

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли в объеме инвестиционных соглашений в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд руб.). По этому показателю отрасль стала лидером российской экономики. Инвестиционный приоритет — внедрение наилучших доступных технологий, охватывающих ключевые сферы деятельности отрасли: разработка важнейших месторождений минерального сырья, глубокая переработка сырья, производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ресурсосбережение, снижение воздействия на окружающую среду.

Помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах. Продукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки. На сегодняшний день мощность хранения логистических сетей производителей превышает 1,5 млн тонн (в физ. весе) и продолжает расти.

После значительного падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019-2020 гг., сегодня в России — как и во всем мире — наблюдается восстановительный тренд. Во многом росту спроса на удобрения за пределами России способствует и повышение цен на продовольствие: весной измеряемый ФАО индекс цен на с/х продукты достиг очередного пикового уровня с 2011 года.

В России успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонопольной службой, а производители минеральных удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации.

Сегодня денежный поток, который есть у сельхозпроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай. РАПУ приветствует механизм сельхозстрахования с господдержкой, закон о котором подписал на днях президент России Владимир Путин. Это позволит снизить риски снижения доходности сельхозпредприятий из-за погодных условий, расширить горизонт планирования и активнее инвестировать в инновационные агротехнологии. Особенно это важно для небольших хозяйств, формирующих значительную долю потребления минеральных удобрений в России.

На обеспечение недискриминационного доступа сельхозтоваропроизводителей к минеральным удобрениям направлено и развитие биржевых торгов — электронной площадки, позволяющей аграриям оперативно находить и закупать необходимые марки минеральных удобрений. На сегодняшний день на площадке СПбМТСБ представлены все члены РАПУ, а ассортимент и объем реализуемой продукции постоянно увеличивается. С начала года объем торгов уже увеличился в несколько раз, и к концу мая вдвое превысил показатели всего 2020 года.

В ближайшее время производители минеральных удобрений намерены ввести биржевые лоты небольшого объема (от 5 тонн), что позволит повысить привлекательность торгов для небольших хозяйств и фермеров. В дальнейшем биржевые индикаторы могут лечь в основу долгосрочного контрактования с формульным ценообразованием.

В дополнение к централизованной электронной площадке СПбМТСБ производители активно участвуют в развитии цифровых проектов в области аграрных цифровых экосистем. В перспективе они охватят практически все сферы деятельности аграриев и обеспечат потребности сельхозпредприятий в цифровых сервисах на всем жизненном цикле сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, производители удобрений, совместно с российскими научными организациями и аграрными вузами, направят усилия на формирование в России системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к инновациям и развитие в России высокотехнологичного производства продукции АПК.

Укреплению конкурентоспособности российского АПК будет также способствовать и закон о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками, разработанный по инициативе президента России.

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 г. для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений.

В настоящее время членами Ассоциации являются 14 компаний, поставляющие более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

Подробная информация на сайте: https://rapu.ru .

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