Полгода до сдачи: в жилом комплексе «Мята» остались последние трёхкомнатные квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Строительство новостройки от группы компаний ПЗСП по ул. Баранчинской, 16 в микрорайоне Вышка-2 идёт строго по графику, ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал этого года. Об этом сообщают в пресс-службе ПЗСП.

Новый четырёхподъездный дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 строится по технологии — Э-600. По традиции все квартиры в доме будут сдаваться с необходимой сантехникой и отделкой «под ключ», выполненной в светлых тонах. Новосёлам останется только завезти мебель и технику.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП:

— Мы строим жильё для счастливых семей и стремимся предусмотреть все для их комфорта и безопасности. В наших домах просторные планировки и удобные дворы. Для безопасности жителей уже при заселении работает система видеонаблюдения, к которой собственники подключаются онлайн. Эти и другие меры позволяют формировать высокий уровень качества жизни для наших новоселов.

Как рассказали в отделе недвижимости ПЗСП, сейчас в продаже остались просторные трёхкомнатные квартиры в нескольких планировочных решениях, которые идеально подойдут для больших дружных семей. А высокая степень готовности и скорая сдача делают дом по ул. Баранчинской, 16 привлекательным для тех, кому актуален скорый переезд.

Отметим, что до конца июня покупатели могут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования. Выбрать свою новую квартиру, следить за ходом строительства дома и отправить заявку на ипотечное кредитование сразу в несколько банков онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/).

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».

на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.