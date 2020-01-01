МЧС допустило к эксплуатации четыре пляжа в Пермском крае За купание в запрещённых местах можно получить штраф Поделиться Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

По данным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России на 16 июня 2021 года, в Пермском крае допущены к эксплуатации четыре пляжа — все на территории Перми: это городской пляж на правом берегу Камы в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд, пляж в районе КамГЭС в Орджоникидзевском районе, пляж в п. Новые Ляды в Свердловском районе.

Как говорится в сообщении ведомства, эти места отдыха у воды оборудованы спасательными постами, стендами с правилами купания, телефонной связью и местами оказания первой медицинской помощи; зоны купания ограждены буйками, проведено обследование и очистка дна.

В МЧС напомнили, что купание в необорудованных местах запрещено и согласно ст. 6.2.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» может привести к наложению административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.





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