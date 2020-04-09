Банк «Урал ФД» стал призером национальной премии «Золотой Меркурий» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Банк «Урал ФД» стал победителем в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП — 2021» в номинации «Региональный технологичный банк». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Этот конкурс в шестой раз проводит Торгово-промышленная палата РФ, а оценивают банковские программы не только эксперты, но и действующие бизнесмены и предприниматели. Такая система оценки — это не только знак качества, но и показатель высочайшего уровня доверия к результатам конкурса.

Алексей Новиков, начальник управления корпоративных продаж Банка «Урал ФД», презентовал жюри конкурса комплексный подход банка к работе с клиентами малого и среднего предпринимательства: широкую линейку пакетов РКО, легкий переход между пакетами, партнёрские сервисы и программы, доступ к которым открывает обслуживание в «Урал ФД». В рамках выступления акцент был сделан на том, что Банк находится в постоянном диалоге с бизнесом, предоставляет возможность нетворкинга, организует обучающие семинары для предпринимателей на регулярной основе в регионах своего присутствия.

Экспертная комиссия отметила, что партнерские программы «Урал ФД» — конкурентное преимущество пермского банка.

«Очень важно, что голосование было открытым. В оценке представленных банковских программ принимали участие не только эксперты, но и предприниматели со всей страны. Результат голосования нас приятно порадовал. Победа в номинации является для нас хорошим стимулом для дальнейшего развития!», — прокомментировал участие в конкурсе Алексей Новиков.

Узнать больше о финансовых инструментах и партнерских программах от «Урал ФД» вы можете на сайте https://www.uralfd.ru

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