Мнения пермяков о необходимости «ковидных» каникул разделились По 28% жителей краевого центра высказались «за» и «против» Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Сервис SuperJob провёл опрос жителей городов-миллионников, чтобы выяснить, как экономически активное население относится к введению вслед за Москвой в их городах нерабочих оплачиваемых дней.

В Перми наибольшая часть респондентов — 44% — затруднились ответить однозначно. 28% опрошенных поддерживают ограничительные меры, столько же людей высказались против их введения.

Интересно, что больше всего сторонников введения нерабочих дней в Екатеринбурге — 41%. А вот тех, кто против — в Челябинске, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Там нужды в таких ограничениях не видят 49%, 48% и 47% населения соответственно. По мнению противников ограничений, это ведёт лишь к уменьшению доходов и не несёт видимый эпидемиологический эффект.

«По факту никто не оплачивает нерабочие дни. Они там как в сказке живут, а нам скоро есть будет нечего»; «Экономика падает, люди озлоблены, а вирус все равно распространяется», — комментируют респонденты.





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