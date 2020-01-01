Модернизация на газокомпрессорной станции «Куеда» решит вопрос сжигания попутного нефтяного газа Поделиться Поделиться Твитнуть

На производственных объектах ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ продолжают внедрять высокотехнологичное оборудование. В рамках производственного выезда генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков проинспектировал крупные стройки и осмотрел результаты модернизации в цехах добычи нефти и газа на юге Прикамья, сообщает пресс-служба компании.

Так, на газокомпрессорной станции «Куеда» реализуется проект, который позволит увеличить коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа. В результате технического перевооружения и замены компрессоров мощность ГКС составит 114,3 млн м³ в год, этот объем будет транспортироваться на газокомпрессорную станцию «Кокуй» и далее — конечному потребителю на теплоэнергоцентраль. Благодаря системной работе ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ достиг значительного показателя по сокращению факельного сжигания попутного нефтяного газа еще задолго до введения обязательных законодательных требований. За год объем выбросов вредных веществ в атмосферу сокращен на 14,8%, а уровень утилизации нефтяного газа составил 98,6%.

В связи с ростом добычи в цехах продолжается модернизация установок промысловой подготовки нефти. Например, на УППН «Танып» обновлениеоборудования позволит обеспечить возможность получения товарной нефти первой группы качества. Это ключевой объект в системе сбора, транспорта и подготовки сырья с Таныпского, Аспинского, Сагринского и Сыповского месторождений. А на УППН «Павловка» реализуется проект по строительству блока водоподготовки для доочистки пластовой воды в объеме до 450 м³ в час. На текущий момент здесь ведутся пуско-наладочные работы.

На УППН «Гожан» работы по модернизации оборудования были завершены в прошлом году. На этом участке принимают и учитывают водонефтяную эмульсию со скважин Шагиртско-Гожанского, Быркинского, Альняшского, Москудьинского, Кудрявцевского и Аптугайского месторождений. Новое оборудование автоматизирует процессы подготовки сырья и позволяет более тщательно контролировать показатели.

«На предприятии действует общая программа модернизации всех установок подготовки и перекачки нефти. На ее реализацию заложено более 300 миллионов рублей. В результате мы получаем очень высокотехнологичное производство», — отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.