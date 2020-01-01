Губернатор Прикамья встретится с президентом РФ Встреча состоится в четверг, 17 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

В четверг, 17 июня, глава РФ Владимир Путин проведёт встречу с выпускниками четвёртого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. В числе участников — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Также в видеоконференции примут участие заместитель Генерального прокурора Анатолий Разинкин, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по социальной политике Мария Львова-Белова, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

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