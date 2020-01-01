В Суксуне из-за рухнувшей водонапорной башни без воды остались более тысячи домов Организован подвоз воды, о причинах ЧП не сообщается Поделиться Поделиться Твитнуть

Водонапорная башня в Суксуне

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В пос. Суксун Пермского края в среду, 16 июня, рухнула водонапорная башня. В результате ЧП без водоснабжения остались 1116 жилых домов и 8 социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

На заседании КЧС и ОПБ Суксунского городского округа решался вопрос по организации подвоза воды для населения.

Позднее на сайте местной администрации появились извинения «за доставленные неудобства» и график подвоза воды с 18-00 до 22-00 16 июня. Два водовоза будут стоять по часу на разных улицах микрорайона «Южный».

Когда удастся восстановить водоснабжение, не сообщается. «Информация об этом будет предоставлена дополнительно», — отметили в ведомстве.

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