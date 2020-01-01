Мария Сыропятова Экосбор для туристов введут в Прикамье не ранее 2022 года А вывоз мусора из природного парка «Пермский» могут сдать в концессию Поделиться Поделиться Твитнуть

Усьвинские столбы

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На вывоз мусора из природного парка «Пермский» может быть заключено соглашение о концессии или о государственно-частном партнёрства. О проработке этой идеи на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края рассказал замминистра туризма и молодёжной политики региона Сергей Хорошутин.

Средства на вывоз мусора инвестор планирует собирать с туристов, посещающих популярные в Пермском крае маршруты сплавов по рекам. В ведомстве считают, что для сбора средств нужно предварительно решить вопрос об организации сотовой связи на ключевых точках маршрута. Сейчас проходит разработка финансовой модели и поиск инвестора. Минимальный размер экосбора — около 60 рублей с туриста.

«Сколько одновременно людей может находиться на маршрутах в парке «Пермский»? — поинтересовался депутат Законодательного собрания Юрий Борисовец. — Если мы выясним это, то можно будет посчитать доходную часть. Если этого не делать, то всегда будем за что-то доплачивать из краевого или муниципальных бюджетов. И, следовательно, никогда не выйдем на окупаемость».

«Регулятора ёмкости количества туристов в особо охраняемых природных территориях, кроме входной цены, на сегодняшний момент нет, — ответил Сергей Хорошутин. — Ёмкость маршрутов в природном парке «Пермский» пока не определена, сейчас проводим работу в этом направлении».

При этом, по мнению Сергея Хорошутина, важно создать условия, при которых с турпотоком будут работать, прежде всего, легальные туроператоры.

В турбизнесе опасаются, что в случае введения сбора могут пострадать именно легальные участники рынка.

«По приблизительным оценкам, только от 15% до 20% туристов, которые сплавляются по рекам в Пермском крае, делают это в составе организованных туроператорами сплавов, — отмечает директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев. — Важно сделать так, чтобы сборы собирались равно со всех, кто сплавляется, а не только с тех, кто работает в «белую». В противном случае, легальные игроки рынка будут поставлены в невыгодные условия».

При этом, по мнению Данила Поздеева, ёмкость маршрутов на сплавах достаточно относительное понятие из-за большого числа факторов, оказывающих влияние на состояние окружающей среды.

«Воздействие человека на природу сложно привязать к числу людей, — уточняет Данил Поздеев. — Нет точных критериев оценки, какое воздействие считать предельным, а какое нет».

На комитете по промышленности, экономической политике и налогам отложили рассмотрение этого вопроса до весны 2022 года.

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