«Мотовилиха» нарастила экспорт стали в Европу в пять раз С января по май отгружено 900 т различных марок стали Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам пяти месяцев 2021 года гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» увеличил объем экспорта металлургической продукции в Европу в пять раз, сообщили в пресс-службе предприятия. С января по май отгружено 900 тонн различных марок сталей.

Основными импортерами продукции стали Финляндия и Германия (90% в объеме европейского экспорта "Мотовилихи"). Всего за первые пять месяцев 2021 года завод подписал с европейскими компаниями контракты на поставку свыше 2 тыс. т заготовок различных марок сталей, в основном для машиностроительной отрасли.

Помимо этого, «Мотовилиха» увеличила присутствие на рынке СНГ. Свыше 75% поставок продукции завода приходятся на Казахстан, Узбекистан, Республику Беларусь.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.