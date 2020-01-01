В Прикамье прошёл цикл памятных мероприятий «Романовские дни» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае с 12 по 15 июня прошли «Романовские дни». Они включили в себя серию мероприятий памяти представителей Императорского Дома Романовых, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Организаторами цикла мероприятий выступили Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество совместно с Пермской митрополией, Пермским государственным архивом социально-политической истории. Поддержку в орагнизации «Романовских дней» оказала администрация губернатора Прикамья.

«Романовские дни» были приурочены к 300-летию провозглашения России империей и открылись благотворительной акцией «Белый цветок». В рамках акции с более чем 110-летней историей 12 июня любой желающий мог купить товары на ярмарке у Пермского театра оперы и балета. Вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся в поддержке семьям. Благотворительная ярмарка продолжилась 13 июня на Белой горе.

Также в рамках «Романовских дней» была проведена вторая сессия международной научно-практической конференции «Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей» (Калининград — Пермь — Казань, июнь-июль 2021 года). В ходе работа конференции её участники-ученые делились результатами своих изысканий, связанных с императорской фамилией.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что история Дома Романовых неразрывно связана с Прикамьем.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мне, как уроженцу Чердынского района, с которым связаны трагические события жизни царской семьи, очень понятна необходимость сохранения знаний об этом. Мы проводим мероприятия, посвященные истории династии, и хотим сделать это всеобщим достоянием. Пермский край наряду с 20-ю регионами вошел в федеральный туристический проект «Императорский маршрут», который охватывает все важнейшие точки, связанные с историей Дома Романовых. Нам многое предстоит сделать, чтобы гости Прикамья смогли увидеть места и реликвии, связанные с царской семьей, и приезжали к нам, чтобы прикоснуться к истории императорского Дома

Еще одним значимым событием «Романовских дней» стало торжественное открытие передвижной стендовой выставки «Русские миссионеры» (6+). Она будет работать в холле Органного зала Пермской филармонии до середины июля.

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