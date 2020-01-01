На трёх пляжах Кунгура вода не соответствует гигиеническим нормативам В целом на середину июня Роспотребнадзор отобрал 32 пробы воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект "Доступный пляж"

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На 15 июня в водоёмах Прикамья было отобрано 32 пробы воды. При этом на трёх пляжах в Кунгуре качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Речь идёт о пляжах на реке Сылва, расположенных на улицах Воровского, Труда и Просвещения.

В целом в регионе в этом году определено 16 мест для купания и отдыха населения. Первоначальные отборы проб воды и почвы проводились в мае, перед началом купального сезона. Сейчас проводится повторная проверка.

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