В России стартовал четвёртый этап продаж туров с кэшбеком Купить туры можно до 31 июля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В отеле «Урал» готовятся к тому, что появление новых гостиниц повлечёт за собой ужесточение конкуренции на рынке. Новые игроки начнут снижать тарифы, а турпоток останется на том же уровне

Константин Долгановский

В среду, 16 июня, стартовал четвёртый этап продаж туров с кэшбеком. Он продлится до 31 июля. При этом отправиться в поездку в любой регион России можно с 1 октября до 24 декабря текущего года, сообщает «Российская газета».

Как и ранее, чтобы вернуть 20% стоимости поездки (но не более 20 тыс. руб.), необходимо воспользоваться зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир». При этом заплатить можно как за весь тур, так и только за проживание. Срок проживания в отеле или само путешествие должны составлять не менее двух дней.

В круиз с кэшбеком можно будет отправиться раньше — уже с 1 сентября 2021 года. Все предложения размещены на сайте государственной программы туристического кэшбека мирпутешествий.рф.

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