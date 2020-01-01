В Перми может прекратить работу гипермаркет «Карусель» Не исключено, что магазин передадут в управление другой торговой сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный ритейлер X5 retail group запускает трансформацию сети гипермаркетов «Карусель», её планируют ликвидировать в течение ближайших кварталов. Об этом «Интрефаксу» рассказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании Андрей Васин.

«С конца 2019 года идет трансформация «Карусели», я думаю, что на горизонте нескольких кварталов, может быть, гипермаркетов «Карусель» вообще в Х5 не будет, — сказал Васин. — Мы их либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем — стратегия пока такая. «Карусель», я думаю, прекратит свое существование».

В течение первого квартала 2021 года сеть «Карусель» сократила число гипермаркетов в России до 49 и на семь с начала года (четыре из них переданы в управление «Перекрёстку»).

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