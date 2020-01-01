В Юрле завершилось строительство детского сада на 240 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Благодаря национальному проекту «Демография» дошкольники Юрлы уже в июле смогут пойти в новый детский сад. Подрядчик завершил строительство объекта, получено заключение Инспекции госстройнадзора о соответствии детсада всем строительным нормам и требованиям. Впереди — лицензирование и открытие, отмечают в краевом минстрое.

Строительство трехэтажного детского сада велось под контролем Министерства строительства Пермского края. Здание рассчитано на 12 групп по 20 детей, включая 80 мест для младших дошкольников.

Напомним, сегодня юрлинский детский сад размещается в 10 зданиях, из них восемь — приспособленные деревянные, поэтому требуют постоянного ремонта. Самое старое здание построено в 30-х годах прошлого века. Кроме того, в некоторых из них отсутствуют отдельные залы для занятий музыкой и спортом, а игровые зоны совмещены со спальней.

Как отметили в региональном Министерстве образования и науки, один большой современный детсад на 240 мест в Юрле позволит перевести ребят из нескольких старых помещений в современное здание, а также решить проблему с очередью в ясельные группы.

В новом садике предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты узких специалистов (логопед, психолог, методист), медицинский кабинет.

Отметим, здание уже оснащено всей мебелью и техникой, необходимой для начала работы дошкольного учреждения. Территория благоустроена, установлены игровые площадки, беседки.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что повышение доступности качественного образования — в числе приоритетов властей региона: «Устранение территориального неравенства — это наша ключевая задача. Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы».

Как отметила депутат Законодательного собрания Пермского края, сопредседатель ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских, развитие системы и предоставление качественного образования в комфортных условиях всем детям нашего края, особенно в отдаленных территориях, — приоритетный вопрос. «Построенный в Юрле детский садик оснащен современным оборудованием, что позволит детям комплексно развивать свои навыки в разных областях. Глаза детей наполнены радостью, родители с предвкушением и нетерпением ждут, когда новый корпус откроет свои двери. Это результат совместной кропотливой работы депутатского корпуса и Правительства Пермского края в рамках реализации национальных проектов», — сказала Ирина Ивенских.

Детский сад в Юрле — уже шестой, достроенный в этом году. Всего с января в регионе организовано 1580 мест для дошкольников. Ранее были введены в эксплуатацию четыре детсада в Перми и один в Кондратово. Кроме того, построена школа на 400 учащихся в с. Кочево.

Всего в 2021-2023 гг. в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 25 школ и 14 детских садов. Объекты строятся в том числе в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.