Пермякам-ветеранам боевых действий предложат завести огороды в других муниципалитетах Свободной земли для льготных категорий граждан пока не нашлось Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Администрация Перми прорабатывает вопрос о заключении соглашений с другими муниципалитетами о выделении участков под садоводство и огородничество на льготных условиях для инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Об этом на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова.

В муниципалитеты региона уже направлены письма с предложениями, в трёх территориях уже ответили согласием.

«На территории Перми Генеральным планом не предполагается выделение дополнительных территорий под садоводство и огородничество, — отметила Мария Норова. — Поэтому администрацией Перми прорабатывается вопрос о предоставлении участков на территории иных муниципальных образований». Реализация такого права предусмотрена федеральным законодательством.

Также мэрия направила запросы о наличии свободных участков в действующие садоводческие кооперативы на территории Перми. После получения ответов станет ясно, смогут ли в администрации Перми выделить участки под огороды и сады на льготных условиях в границах города.

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