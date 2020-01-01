Пермские таможенники обнаружили более 400 кг немаркированных яблок Продукция изъята из торгового оборота Поделиться Поделиться Твитнуть

яблоки / фото: Пермская таможня

В ходе совместного рейда сотрудников пермской таможни, пермской транспортной прокуратуры и регионального правления Россельхознадзора на плодоовощную базу обнаружено 418 кг яблок с отсутствием маркировки, сообщили в пресс-службе таможни.

Сотрудники базы не смогли предоставить документы, подтверждающие страну происхождения и декларирование товаров, не установлено время и место пересечения товарами границы Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Выявленная продукция была изъята из торгового оборота.

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