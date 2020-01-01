Пермь вошла в число городов с доступными парками, кафе и фитнес-клубами Быстрее всего пермяки могут дойти до ближайшего кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

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Аналитики сервиса 2ГИС оценили доступность парков, кафе и фитнес-клубов для жителей в 25 крупных городах России. Пермь заняла в рейтингах восьмое, шестое и 12-е места соответственно.

Так, при расчёте доступности парков и скверов в городах учитывались зелёные насаждения площадью не менее 10 тыс. кв. м. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — жителям Северной столицы до парка или аллеи достаточно пройти 659 м. Пермякам до ближайшей зелёной зоны отдыха нужно пройти 820 м — это восьмая строчка рейтинга.

Кафе же в Перми в среднем располагается в 256 м, по этому показателю столица Прикамья находится на шестом месте. В лидерах также Санкт-Петербург — здесь до ближайшего кафе 196 м.

Рейтинг по доступности фитнес-клубов возглавил Иркутск с 290 м. Пермь заняла 12-е место — в краевой столице до места тренировки в среднем нужно пройти 396 м.

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