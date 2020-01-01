День города в прямом эфире посмотрело более 120 тыс. человек В течение двух дней «Рифей-ТВ» транслировал специальный выпуск программы Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение двух дней, 12 и 13 июня, в эфире телеканала «Рифей-ТВ» шёл спецвыпуск программы к 298-летию краевой столицы.

Из разных точек планеты пермяков с днём рождения родного города поздравляли земляки, живущие сейчас в различных странах. Также в эфире звучали поздравления от детей, были представлены ролики о том, как отмечали День города в XX веке, велась прямая трансляция с мероприятий, проходивших в минувшие выходные, с городской эспланады и набережной Камы.

В целом, по данным Mediahills, программу «День города на «Рифей-ТВ» посмотрели более 120 тыс. зрителей.

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