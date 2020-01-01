Выпускное платье в Перми обойдётся в 1,5 тыс. руб. В целом нарядами стали интересоваться на 14% активнее, чем в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным «Авито», в этом году пермяки на 14% активнее начали интересоваться нарядами к выпускному. В целом по России рост составил 25%.

При этом в среднем по стране платье на выпускной можно приобрести за 2,5 тыс. руб. — на 25% дороже, чем два года назад. В Перми — за 1,5 тыс. руб. Увеличилось и предложение — объявлений о продаже нарядов для выпускного в среднем по РФ стало больше на 20%.

Как пояснили в пресс-службе «Авито», из-за пандемии коронавируса и отмены выпускных в прошлом году, данные за 2020 год не учтены.

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