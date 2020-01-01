Toyota официально представила долгожданную новинку Land Cruiser 300 в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

Премьера состоялась в год 70-летнего юбилея культового семейства автомобилей Land Cruiser, заслуживших статус легенды благодаря своему качеству, надёжности и внедорожным характеристикам.

Toyota Land Cruiser 300 стал по-настоящему совершенным вседорожным автомобилем, добавив к широким возможностям на бездорожье существенно улучшенные ездовые качества на асфальте.

Переход на глобальную архитектуру TNGA позволил сделать автомобиль ещё более комфортным при езде по любым дорогам, улучшить управляемость и обеспечить высочайший уровень пассивной безопасности.

Toyota Land Cruiser 300 дебютирует с новым бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра и двойным турбонаддувом в сочетании с уникальной для сегмента 10-ступенчатой трансмиссией, что обеспечивает новый уровень динамических характеристик, комфорта и топливной экономичности.

Автомобиль получил современные и технологичные опции оснащения, среди которых новая мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма и поддержкой Apple Carplay© и Android Auto©, проекционный дисплей, камеры панорамного обзора с улучшенным изображением, электропривод багажника с бесконтактным датчиком.

Уникальная для России опция Toyota Land Cruiser 300 — аутентификация по отпечатку пальца — выводит на новый уровень защиту от угона и позволяет активировать настройки автомобиля под конкретного водителя.

Абсолютно новое поколение легенды обладает уникальными вседорожными возможностями благодаря продуманной геометрии кузова, постоянному полному приводу с тремя блокировками дифференциалов, адаптивной подвеске AVS и системе выбора режимов движения Multi-Terrain Select.

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