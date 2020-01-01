В 24 больницах Пермского края оборудуют зоны отдыха для медработников Поделиться Поделиться Твитнуть

Накануне Дня медика «лукойловцы» оборудуют места для отдыха медицинского персонала в больницах Чернушки, Кунгура, Красновишерска и еще 21 территории Пермского края. Общая численность медработников этих больниц составляет более 7,5 тыс. человек.

Отметим, что ранее на противодействие коронавирусной инфекции в Прикамье нефтяники направили 100 млн руб.. В период самоизоляции «лукойловцы» организовали трёхразовое горячее питание для медицинского персонала «красных зон», приобрели фельдшерские сумки со средствами индивидуальной защиты для районных больниц, предоставили врачам краевого центра 400 защитных костюмов и 30 радиостанций.

Теперь, в рамках акции «Территория добрых дел», в больницах региона более 30 мест отдыха медперсонала дополнительно оборудуют кофемашинами, термопотами, кулерами, а также запасом чая и кофе. Этот подарок медики получат накануне профессионального праздника, который отмечают в этом году 20 июня.

«В этот сложный период работники здравоохранения мужественно приняли удар на себя! Спасибо им за труд и заботу! Мы желаем врачам, медсёстрам, санитарам, фельдшерам, чтобы всегда находилось время для отдыха и общения с близкими и коллегами», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

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