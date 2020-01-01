Для оформления полиса ОСАГО техосмотр становится необязательным Принятый Госдумой закон вступит в силу в августе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 15 июня, Государственная дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому отменяется обязательное прохождение техосмотра транспортных средств и предъявление диагностической карты для получения полиса ОСАГО. Закон должен вступить в силу 22 августа 2021 года.

Депутаты Госдумы отметили, что открепление полиса ОСАГО от техосмотра положит конец целому бизнесу, который сформировался на получении диагностических карт. Они отметили, что в большинстве случаев транспортные средства не проходят реальную диагностику. А страховые компании не могут проконтролировать, проходил ли автомобиль реальный техосмотр.

Нововведение коснется только частных автомобилей, для пассажирского транспорта и коммерческой техники обязательный техосмотр остаётся.





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