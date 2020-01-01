В филиале «Азот» стартовала ремонтная кампания Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» началась ремонтная кампания. В этом году холдинг инвестирует в обновление и ремонты ключевых производственных подразделений филиала 5,5 млрд руб., из которых 1,3 млрд — на ремонты, остальное — на обновление основных фондов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Наиболее масштабные работы пройдут на агрегате аммиака №2 производства аммиака и в цехе карбамида, сообщает пресс-служба предприятия.

На агрегате аммиака №2 будут реализованы важные инвестиционные проекты, которые позволят работать ещё надёжнее. Особое внимание будет уделено реконструкции колонны синтеза аммиака. Специалисты полностью заменят внутреннее устройство аппарата — насадку. Вместо трёхполочной будет смонтирована двухполочная. Это позволит загрузить дополнительное количество катализатора, что приведёт к увеличению выработки аммиака. Планируется заменить ещё один важный аппарат цеха — вакуум-вытяжку, которая обеспечивает вакуум путём конденсации выхлопного пара паровой турбины компрессора синтез-газа. На место прежней будет установлена новая, современная, привезённая из Германии.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В главном аппарате риформинга — печи первичного риформинга и вспомогательном котле — запланировано реализовать ряд мероприятий, которые в конечном итоге приведут к снижению расходного коэффициента по природному газу. За время капитального ремонта в цехе перегрузят катализатор в реакционных трубах печи, установят новый котёл-утилизатор, заменят змеевики в блоке теплоиспользующей аппаратуры, обновят боковые экраны вспомогательной печи риформинга и др.

Ещё один важный проект, который будет реализован на агрегате аммиака № 2, — переход на сухие газовые уплотнения на турбокомпрессоре природного газа поз. 403. Внедрение проекта позволит исключить систему масляных уплотнений, а следовательно, сделает работу турбокомпрессора более надёжной, бесперебойной и улучшит экологические показатели.

7 июня капитальный ремонт начался в цехе карбамида. В этом году он будет продолжительным — 24 дня. Это связано с техническим перевооружением колонны синтеза карбамида. К капитальному ремонту привлечены силы ремонтно-производственного управления филиала «Азот» и подрядных организаций. В колонне будут заменены футеровка на днище и двух нижних поясах, штуцера подачи реагентов и выхода плава, произведён ремонт тарелок и насадки колонны синтеза. В главной машине цеха — турбокомпрессоре — будут заменены ротор, диафрагма, уплотнения турбины.

На аммиачных насосах появятся частотно-регулируемые приводы, благодаря чему работа оборудования станет более подконтрольной и легко управляемой.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Период проведения капитальных ремонтов — это время мобилизации коллектива, когда все усилия направлены на одну общую цель — качественно и в срок обновить оборудование. Компания «Уралхим» ежегодно вкладывает в развитие производства, а значит, и в обеспечение стабильной работы «Азота». В целом остановочные ремонты запланирован в каждом подразделении завода. Остановка цехов будет производиться поочерёдно, с соблюдением производственного баланса. Везде будут проведены восстановительные работы по аппаратам, трубопроводам, на арматуре и т. д.

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