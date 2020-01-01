В Перми сдан в эксплуатацию участок шоссе Космонавтов
Ремонт вёлся на отрезке от развязки с ул. Оверятской до ул. Второй Красавинской
Отремонтирован и сдан в эксплуатацию километровый участок шоссе Космонавтов от развязки с ул. Оверятской до ул. Второй Красавинской. Об этом сообщили в краевом минтрансе. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
В рамках контракта подрядчик выполнил работы по фрезерованию старого асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия.
Приёмка объекта прошла без замечаний.
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