В Перми сдан в эксплуатацию участок шоссе Космонавтов Ремонт вёлся на отрезке от развязки с ул. Оверятской до ул. Второй Красавинской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отремонтирован и сдан в эксплуатацию километровый участок шоссе Космонавтов от развязки с ул. Оверятской до ул. Второй Красавинской. Об этом сообщили в краевом минтрансе. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В рамках контракта подрядчик выполнил работы по фрезерованию старого асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия.

Приёмка объекта прошла без замечаний.

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