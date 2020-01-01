В понедельник в Пермском крае возможны грозы Днём воздух может прогреться до +30˚ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным ГИС-центра ПГНИУ, ночью с 13 на 14 июня в Прикамье продолжится потепление, температура будет достигать +13…+18˚. Днём воздух прогреется до +25…+30˚.

Наиболее жарко будет в южных и юго-восточных районах края, при этом в северном и северо-западных территориях высока вероятность ливней и гроз. Также к вечеру грозы могут прийти в центральную часть региона и в Пермь. В краевой столице дневная температура будет +27…+29˚.

Уже в понедельник ожидается небольшое кратковременное похолодание.

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