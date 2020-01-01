В Пермском крае временно изменится расписание движения электричек Изменения затронут пригородные поезда направления Пермь-I — Углеуральская — Кизел Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, с 11:00 15 июня до 23:00 16 июня изменится график движения некоторых пригородных поездов. В частности, речь идёт о направлении Пермь-I — Углеуральская — Кизел. Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Пальники — Шестаки.

На этот период отменяется движение электричек №6294 сообщением Пермь-I — Дивья и №6293 Дивья — Пермь-I. От и до станции Пальники также будет ограничен маршрут следования следующих пригородных поездов: №6266/6265 Пермь-I — Кизел; №6269 Углеуральская — Пермь-I; №6268/6267 Пермь-I — Кизел; №6272 Пермь-I — Боковая; №6271 Боковая — Пермь-I; №6296 Пермь-I — Дивья; №6295 Дивья — Пермь-I; №6298 Пермь-I — Ярино.

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16 июня изменения затронут электрички №6264 Пермь-I — Углеуральская; №6263 Углеуральская — Пермь-I; №6291 Ярино — Пермь-I. В сутки 16 и 17 июня — №6262/6261 Кизел — Пермь-I.

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