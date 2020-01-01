Пермь отметила своё 298-летие Праздничные мероприятия прошли во всех районах города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

12 июня краевая столица отпраздновала свой 298-й день рождения. В этом году встреча Дня города прошла в ночь с 11 на 12 июня в сквере имени Татищева с викторин, интерактива и танцевального нон-стопа.

Непосредственно в День России и День города, 12 июня, для пермяков и гостей города прошли праздничные мероприятия во всех районах столицы региона. Кроме того, в течение всего дня на набережной Камы и в 68-м квартале городской эспланады проводились интерактивные программы. А на площади перед Пермским академическим Театром-Театром шёл праздничный концерт.

Закончилась общегородская программа традиционным праздничным салютом, который запустили в 23:00 с территории спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник.

Константин Долгановский

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