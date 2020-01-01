Дягилевский фестиваль выходит в онлайн Компания Дом.ру обеспечила главное культурное событие Перми интернет-технологиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Целый ряд важнейших концертов международного Дягилевского фестиваля транслируется онлайн. Уже состоялась трансляция концерта финского пианиста Йоонаса Ахонена (6+), а впереди ещё несколько трансляций уникальных событий в форматах, которые возможны только на Дягилевском фестивале.

Просмотры прямых трансляций доступны в фестивальном клубе, который находится на Заводе Шпагина, в помещении Арт-пространства. Вход для зрителей свободный.

13 июня в 18.00 начнётся трансляция концерта пианиста Вадима Холоденко (6+), а в 21.00 в тот же день посетители фестивального клуба увидят на большом экране трансляцию с концерта, где будет представлена мировая премьера сочинения Антона Батагова «Оптический обман» (16+).

14 июня в 19.00 запланирована трансляция концерта-энигмы Plorat et Gaudet хора Parma Voices (6+).

17 июня в 19.00 пройдёт трансляция авторского вечера Леонида Десятникова (12+). Исполнители — пианист Алексей Гориболь и певец Тарас Присяжнюк.

19 июня в 22.00 зрители трансляций увидят аудиовизуальный перформанс Николая Попова //_diffusio.extensio (18+).

Трансляции доступны не только посетителям клуба, но и всем подписчикам цифрового ТВ «Дом.ru» и платформы «Дом.ru Movix» в прямом эфире телеканала «Дом.ru Гид» (на 40 кнопке), а также на сайте movix.ru и в мобильном приложении «Дом.ru Movix» (только для авторизованных абонентов Перми).

Трансляции концертов 17 и 19 июня смогут увидеть все интернет-пользователи на официальном YouTube-канале Пермского театра оперы и балета.

Организовать эти трансляции помог постоянный спонсор Дягилевского фестиваля — компания «Дом.ru».

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг» (включает компанию Дом.ru):

— Дом.ru — это пермская компания, поэтому мы поддерживаем пермскую культуру, которая становится всероссийской и даже всемирной. С Дягилевским фестивалем мы сотрудничаем с момента его создания. Дягилев — это человек, который сделал наше российское искусство из национального всемирным. И мы должны помнить о наших выдающихся земляках. Помнить не с помощью увековечивания в памятниках, а делами. Дягилевский фестиваль как раз продолжает дело Дягилева, а мы стараемся в этом помочь, обеспечивая доступ к интернету и трансляциям событий. Важно, чтобы все, кому не хватило билетов, смогли в онлайне видеть, что происходит на фестивале. Мы помогаем сделать так, чтобы элитарное искусство стало доступно всем, кому это интересно.

Дом.ru регулярно поддерживает театр и фестиваль, и не только том, что касается организации трансляций. В этом году Дом.ru обеспечивает интернет на территории Завода Шпагина, а также помогает создавать особую атмосферу в помещении «Литера А», где понадобилось полное затемнение для концертов Lux Aeterna и «Мистерия» с участием MusicAeterna и Теодора Курентзиса.

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