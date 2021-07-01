С 14 июня в нескольких районах Перми отключат горячую воду
Начинается новый этап опрессовки труб
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2021 гг. в Перми продолжается проведение ремонтно-профилактических работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. С 14 июня, в связи с началом нового этапа работ, в части Ленинского, Дзержинского, Свердловского, Индустриального и Кировского районов Перми будет отключено горячее водоснабжение, передаёт «Рифей-Пермь».
Об отключениях и сроках жителей должны информировать управляющие компании и ТСЖ. Полный список адресов опубликован на сайте Пермской сетевой компании.
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