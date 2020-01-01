В Перми 12 июня ликвидировали три пожара
Горели заброшенное здание, гараж и тополиный пух
Около 13 часов 12 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании на втором этаже неэксплуатируемого здания на ул. Чернышевского.
На момент прибытия пожарных расчётов происходило горение крыши. Угрозы населению и распространения пожара на соседние жилые дома не было. Всего к реагированию на ЧП привлекались 62 человека личного состава и 18 единиц техники.
Примерно в то же время пожарные тушили гараж на ул. Самолётной, 46. Он загорелся от тлеющей мусорной кучи.
А утром в районе здания краевого МЧС на ул. Куйбышева воспламенился тополиный пух. Задымление распространилось на соседние улицы. Пух был быстро потушен.
На всех пожарах погибших и пострадавших нет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.