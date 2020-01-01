В Перми 12 июня ликвидировали три пожара Горели заброшенное здание, гараж и тополиный пух Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар 12 июня на ул. Самолетной

Олег Антонов

Около 13 часов 12 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании на втором этаже неэксплуатируемого здания на ул. Чернышевского.

На момент прибытия пожарных расчётов происходило горение крыши. Угрозы населению и распространения пожара на соседние жилые дома не было. Всего к реагированию на ЧП привлекались 62 человека личного состава и 18 единиц техники.

Примерно в то же время пожарные тушили гараж на ул. Самолётной, 46. Он загорелся от тлеющей мусорной кучи.

А утром в районе здания краевого МЧС на ул. Куйбышева воспламенился тополиный пух. Задымление распространилось на соседние улицы. Пух был быстро потушен.

На всех пожарах погибших и пострадавших нет.

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