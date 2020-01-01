Вместо детского сада на ул. Ветлужской, 89в построят школу Дошкольному учреждению выделят соседний участок Поделиться Поделиться Твитнуть

Детский сад

Администрация Перми

Прекратить капитальные вложения в строительство детского сада по адресу г. Пермь, ул. Ветлужская, 89в — такое решение принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми.

На комиссии было заявлено, что в рамках госпрограммы «Развитие образования» земельный участок на ул. Ветлужской, 89в передан в краевую собственность. Он будет участвовать в отборе территорий для строительства школы. Её планируют возводить по концессионному соглашению с привлечением федерального финансирования.

Для строительства же детского сада выделят соседний участок. Возможно, здание МАДОУ «Легополис» появится в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест и будет строиться по аналогичному проекту детсада на ул. Евгения Пермяка, 8а.

Стоимость проекта может составить 300 млн руб., срок реализации — 2022–2024 годы.

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