Анна Брюханова В Пермском крае разыграли 1,8 млрд руб. на ремонт дорог Средства выделят на реконструкцию 13 участков автодорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершены два крупных конкурса на ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования. Всего разыграли 1,8 млрд. руб. Победителями стали пермские компании ООО «СК «Химспецстрой» и ООО «Асфальтобетонный завод №1». Данные об итогах конкурсов опубликованы на портале госзакупок.

Компания «Химспецстрой» займётся ремонтом шести трасс: Полазна — Чусовой, Кунгур — Соликамск, Усолье — Сороковая, Пермь — Березники, Кудымкар — Пожва и Коса — Соликамск. Стоимость ремонтных работ — 840 млн руб.

ООО «Асфальтобетонный завод №1» реконструирует семь магистралей: Кукуштан — Чайковский, Оса — Чернушка, Голдыри — Орда — Октябрьский, Сретенское — Рождественское, Карагай — Вознесенское, Очёр — Верещагино — Сива и Сива — Кизьва — Нытва – Кудымкар. Цена контракта — 976,2 млн руб.

Согласно техническим заданиям перечни работ включают ремонт дорожного покрытия и обочин, восстановление существующих заездных карманов и водоотводных канав, ремонт автобусных остановок и установку урн, а также обновление бордюров, дорожных знаков и барьерных ограждений.

Все ремонтные работы по обоим лотам должны быть завершены до 31 июля 2022 г.

На подведение результатов обеих закупок в УФАС по Пермскому краю были поданы две похожие жалобы на действия заказчика — краевого ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Обе — от московской компании ООО «Траст МК».

По мнению заявителя, учреждение нарушило Федеральный закон о конкуренции (ФЗ от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»), поместив в каждый из лотов сразу по несколько проектов по ремонту автомобильных дорог. При этом в обоих случаях они не связаны между собой как географически, так и функционально. Таким образом, укрупнив лоты, заказчик повысил их общую стоимость, что привело к уменьшению числа поданных на конкурс заявок и снижению уровня конкуренции. Заявитель требовал приостановить приём и рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, а также выдать заказчику работ предписание об отмене аукциона.

Однако антимонопольное ведомство в обоих случаях отказало в удовлетворении требований московской компании. По мнению сотрудников Пермского УФАС, объединение нескольких дорог в два самостоятельных лота обусловлено социальной важностью данных объектов для транспортной инфраструктуры региона. Также это обеспечивает заказчику дополнительный контроль над качеством ремонтных работ, выполняемых одним подрядчиком.

«Такой подход способствует минимизации затрат заказчика на организационные мероприятия, связанные с обслуживанием дорожного хозяйства Пермского края и способствует как единообразию и согласованности проводимых ремонтных работ, так и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на финансирование данного мероприятия», - говорится в решении Пермского УФАС.





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