Валерия Рогожникова Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты Поделиться Поделиться Твитнуть

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11 июня совет директоров Центрального банка в третий раз подряд решил повысить годовую ставку. На этот раз — до 5,5%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Причиной такого решения называется рост темпов инфляции, которая достигла 6% по итогам мая 2021 г. Это максимальный показатель с 2016 г.

Повышение ставки, пояснили в ЦБ, призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также эта мера может привести к росту процентов по депозитным вкладам. Дороже станут и кредиты.

Как прогнозирует Банк России, годовая инфляция в условиях проводимой денежно-кредитной политики вернётся к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4%.

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