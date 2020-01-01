Автобус №36 изменит маршрут движения с 13 июня Это связано с капремонтом трамвайных путей на ул. Уральской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Движение автобусного маршрута №36 в Перми с 13 июня по 3 июля включительно изменится. Об этом ТК «Рифей» сообщили в городском департаменте транспорта.

В сторону ул. Грачёва автобусы №36 начнут курсировать по улицам Уральской, Индустриализации, КИМ и Ивановской. В обратном направлении автобусы будут следовать без изменений. Такой график движения сохранится по 3 июля.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на ул. Уральской в Мотовилихинском районе.

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