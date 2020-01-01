Анна Брюханова День города в Перми пройдет с соблюдением противоэпидемических требований На концерт к Театру-Театру приглашаются люди в масках Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Центральные мероприятия по празднованию 298-й годовщины со дня основания Перми 12 июня пройдут на набережной, городской эспланаде, площади перед Театром-Театром и в сквере им. Татищева, об этом сообщили в пермской мэрии.

Начнётся празднование у памятника Татищеву 11 июня в 23:00. Для пермяков здесь будут организованы интерактивные площадки и состоится концертная программа.

Главные события Дня города начнутся 12 июня в полдень.

Так, с 12:00 до 21:00 в 68-м квартале эспланады анонсирована интерактивная программа с показательными выступлениями спортивных школ, танцевальной площадкой и игровой мастерской.

С 12:00 до 21:00 состоится развлекательная программа на пермской набережной.

С 13:00 до 22:00 на площади перед Театром-Театром пройдёт праздничный концерт, посвящённый Дню России и Дню города. Перед пермяками выступят творческие коллективы города и края. Вход в зону проведения мероприятий разрешён в защитных масках. Также на входе будут расположены средства для дезинфекции рук, зрителям будут измерять температуру.

В 23:00 начнётся 10-минутный праздничный салют. Фейерверк запустят с территории спортивной базы «Летающий лыжник».





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