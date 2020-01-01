Мария Сыропятова В Перми готовят проект по повышению плотности и высотности застройки в спальных районах Документ представят на следующем заседании комиссии по проектам ПЗЗ Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект по изменению правил землепользования и застройки города Перми, предполагающий увеличение предельной плотности и высотности жилой застройки участков, будет разработан в ближайшее время. Это решение было принято сегодня, 11 июня, на заседании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми.

Концепция проекта была представлена руководителем «Института регионального и городского планирования» Артёмом Габдрахмановым (по поручению губернатора Пермского края этот вопрос передан для проработки этому учреждению). Концепция предполагает изменение способа подсчёта коэффициента плотности застройки, исходя из площади продаваемого на конкретных участках жилья и площади коммерческих помещений. При этом, площадь мест общего пользования внутри дома (имеются в виду лестницы, подъезды и т.д.) учитываться не будет.

«Это позволит застройщикам реализовывать более качественные проекты, больше внимания уделяя территориям общего пользования», — отметил Артём Габдрахманов.

Также в спальных микрорайонах предлагается увеличить плотность застройки до 1,6 (сейчас здесь установлены ограничения в 0,3 и 1,07). Среди примеров таких районов Артёмом Габдрахмановым были упомянуты Садовый, Нагорный, Парковый, Закамск и Гайва. При этом, плотность застройки может быть повышена не более, чем на 60%. Для этих же территорий предлагается разрешить по конкретным земельным участкам отклонения по заявлению застройщика от предельных параметров этажности застройки.

«Этот вопрос давно назрел, его решение жизненно необходимо для города, — отметил председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников. — Даём возможность немного глотнуть кислорода строителям. Но я считаю, что это очень слабое решение увеличить (плотность застройки — прим. ред. ) до 1,6, эти вещи нужно обсуждать серьезно и не на нашей площадке. Нам поставлена президентом задача о значительном увеличении объёма жилищного строительства. Где мы найдем эти территории? Их нет практически».

По мнению Виктора Воженникова, существующие нормы заставляют выходить строителей за пределы города, а это рушит экономику проектов. Поэтому, по его мнению, этот вопрос требует детального обсуждения на профессиональных площадках.

«На сегодняшний момент ограничение там 0,3, а теперь предлагают повысить до 1,6, и ещё, при этом, по-прежнему ограничивая этажность, — отметил директор «ОРСО Групп» Михаил Бесфамильный. — При этом, 1,6 — это не от общей площади, а от реализуемой. Обсудить то, какая плотность должна быть, конечно, никто не мешает. Но застройщики живут в ситуации с коэффициентами плотности в 0,3 уже два года. Если раньше гектар земли стоил 100 млн руб., то теперь уже 200 млн руб., это в том числе отражается и на стоимости квадратного метра. Поэтому я считаю, что нужно принимать то, что предлагается. А если есть дальнейшие предложения по плотности и этажности, то их, конечно, можно и дальше обсуждать».

«А из чего взяли, что именно 1,6? Кто-то экономику какую-то просчитывал?» — задал вопрос Виктор Воженников.

По словам Артёма Габдрахманова вопрос обсуждался с представителями строительных компаний, которые привели расчёты, основанные на уже реализованных проектах. Его попросили пояснить, почему к обсуждению не были привлечены проектировщики и градостроители. В ответ последовало приглашение посетить ближайшую дискуссию в ассоциации «Пермские строители».

В завершении заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Пермского городского округа решили поручить проработать проект и рассмотреть его на ближайшем заседании комиссии.

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